شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مهارات 115 منسقا إعلاميا بمدارس القطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال عبر المنصة الافتراضية أول أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان «دليل حوكمة الحسابات في شبكات التواصل»، بحضور 115 منسقا إعلاميا من مدارس محافظة القطيف. واستهدف البرنامج التدريبي تعزيز دور الإعلام المدرسي، وإبراز الأنشطة والفعاليات والإنجازات التي تحققها المدارس. وتناول آلية الترميز الخاص لحسابات المدارس، وتعبئة النموذج الخاص بطلب إنشاء حساب في شبكات التواصل وطريقة إدارة الحسابات المدرسية، وآلية الرصد في الملف الإعلامي، إضافة إلى آليات التواصل مع إدارة الإعلام والاتصال. وأكد مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف للشؤون المدرسية أحمد الغامدي، على أهمية الدور الإعلامي في العملية التعليمية وأثره الكبير في رسم سياسة التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية المملكة 2030. ونوه منسق الإعلام والاتصال بتعليم القطيف محمد آل حريز، بأهمية تفعيل دور المنسقين الإعلاميين بشكل أكبر وفق رؤية واضحة وتعزيز الإنماء الوطني وترجمة الجهود ونشر ثقافة الإبداع وإيصالها للمجتمع.

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