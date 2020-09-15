شكرا لقرائتكم خبر عن «سجل مهاري» لطلبة جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي أمس، نظام السجل المهاري للطلاب والطالبات بالجامعة.

وأكد أن الخطوة النوعية تستهدف تنمية وتحسين كفاءة ومهارات وقدرات الطلبة، كما تعد محاولة منهجية لاكتشاف مواهبهم، والعمل على صقلها ورعايتها، وتوثيق جميع مهاراتهم المكتسبة خلال دراستهم الجامعية، إلى جانب رفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل، وإسهاماتهم بما يحقق تطلعات وطموحات الوطن التنموية. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. مهنا الدلامي أن المنصة تؤكد إيمان وإدراك الجامعة لأهمية الأنشطة الطلابية في بناء مهارات الطلبة، وتحفيز إبداعاتهم، وإكسابهم مهارات جديدة، ويتم ذلك في ظل وجود ما يتم تنظيمه في عمادة شؤون الطلاب من أنشطة متميزة، يتم تنفيذها وفق خطط مدروسة، وستكون المنصة بمثابة الراصد المحفز لكل مكتسبات الطلبة المهارية. وبين عميد شؤون الطلاب د. عبدالعزيز التركي أن النظام يرصد كافة المهارات، والدورات، والجوائز، وبراءات الاختراع التي حصل عليها الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية، إلى جانب رصد الأنشطة الطلابية التي قام بها الطلبة، وكذلك الساعات التطوعية، وبمقابل ذلك يحصل الطالب على نقاط مقابل كل نشاط من هذه الأنشطة، ويتنافس الطلبة في نهاية العام بالحصول على جوائز التميز في الأنشطة الطلابية.