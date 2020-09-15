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تصدَّر الهلال مجموعته في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ وذلك عقب الفوز على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثالثة من دوري المجموعات.
وجاء هدف الهلال الأول عن طريق المحترف الإيطالي سيبستيان جيوفينكو في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل فريق باختاكور في الدقيقة الـ70 عن طريق لاعبه ارين درديوك.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، وأثناء الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أحرز اللاعب هتان باهبري هدف الهلال الثاني (هدف الفوز) من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة في المركز الأول، فيما بقي رصيد باختاكور عند النقطة الـ6، ويأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي برصيد 3 نقاط، ورابعا فريق شهر خودرو الإيراني بلا رصيد.
دوري أبطال آسيا الهلال
"باهبري" يقود "الهلال" لصدارة مجموعته.. عقب الفوز على "باختاكور"
تصدَّر الهلال مجموعته في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ وذلك عقب الفوز على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثالثة من دوري المجموعات.
وجاء هدف الهلال الأول عن طريق المحترف الإيطالي سيبستيان جيوفينكو في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل فريق باختاكور في الدقيقة الـ70 عن طريق لاعبه ارين درديوك.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، وأثناء الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أحرز اللاعب هتان باهبري هدف الهلال الثاني (هدف الفوز) من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة في المركز الأول، فيما بقي رصيد باختاكور عند النقطة الـ6، ويأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي برصيد 3 نقاط، ورابعا فريق شهر خودرو الإيراني بلا رصيد.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
11:28 PM
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:18 AM
في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا
تصدَّر الهلال مجموعته في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ وذلك عقب الفوز على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثالثة من دوري المجموعات.
وجاء هدف الهلال الأول عن طريق المحترف الإيطالي سيبستيان جيوفينكو في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل فريق باختاكور في الدقيقة الـ70 عن طريق لاعبه ارين درديوك.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، وأثناء الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أحرز اللاعب هتان باهبري هدف الهلال الثاني (هدف الفوز) من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة في المركز الأول، فيما بقي رصيد باختاكور عند النقطة الـ6، ويأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي برصيد 3 نقاط، ورابعا فريق شهر خودرو الإيراني بلا رصيد.
، "باهبري" يقود "الهلال" لصدارة مجموعته.. عقب الفوز على "باختاكور" ،
المصدر : الخليج 365
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