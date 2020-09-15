شكرا لمتابعة خبر عن آلية جديدة للدفع عند بوابات جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس الاثنين، عن خاصية الدفع الإلكتروني عند بوابات الجسر.
وتتوفر الخاصية ضمن المرحلة الأولى من مشروع البوابات الجديدة التي توفر أجهزة الدفع الآلي، بحيث لا يضطر العابرون إلى اصطحاب مبالغ نقدية معهم.
وتتيح البوابات الجديدة للعابرين إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا، دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين.
وأشارت إلى أن حاملي بطاقات العضوية يمكنهم الآن إعادة شحنها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.
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