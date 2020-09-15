شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مروعة وراء وفاة طفل بخطأ طبي في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى والد طفل فقد حياته بسبب خطأ طبي، اليوم الاثنين، تفاصيل قصته ومعاناته.
وقال والد الطفل لبرنامج " ياهلا " : ابني كان عنده التهاب في الحلق وذهبت به للمستشفى وركبت له محاليل ولاحظت تسريب منه وبعد إزالته يد ابني كان بها ورم وتورمت زيادة في المساء.
وأضاف : الطفل كان لديه حرارة بسيطة، وبعدها ذهبنا للمستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وعرضته على جراح قال أن يديه يوجد بها صديد، وقام بتنضيفها واستمرينا على العلاج.
وتابع : الولد تعب بعد خروجه من المستشفى وكان يديه لونها أسود، ودخل الإنعاش وبعدها احتاج إلى العناية المركزة، وقالوا لي أن الولد حالته صعبة وبعدها توفى.
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