شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مروعة وراء وفاة طفل بخطأ طبي في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى والد طفل فقد حياته بسبب خطأ طبي، اليوم الاثنين، تفاصيل قصته ومعاناته.

وقال والد الطفل لبرنامج " ياهلا " : ابني كان عنده التهاب في الحلق وذهبت به للمستشفى وركبت له محاليل ولاحظت تسريب منه وبعد إزالته يد ابني كان بها ورم وتورمت زيادة في المساء.

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وأضاف : الطفل كان لديه حرارة بسيطة، وبعدها ذهبنا للمستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وعرضته على جراح قال أن يديه يوجد بها صديد، وقام بتنضيفها واستمرينا على العلاج.

وتابع : الولد تعب بعد خروجه من المستشفى وكان يديه لونها أسود، ودخل الإنعاش وبعدها احتاج إلى العناية المركزة، وقالوا لي أن الولد حالته صعبة وبعدها توفى.