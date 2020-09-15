الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة

أبها تسجل أدنى درجة حرارة..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، عن تفاصيل طقس، غد الثلاثاء؛ حيث توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وتوقعت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وأشارت إلى تسجيل أعلى درجة حرارة في مناطق مكة المكرمة ورفحاء وحفر الباطن 44 درجة مئوية، بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة 17 درجة.
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