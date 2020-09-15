أكدت أنه لا يتطلب مراجعة المرور..

أعلنت منصة «أبشر» إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا عبر حسابك على المنصة. وقال الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر»: «أبشر وفر لك خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا عبر حسابك». وجاءت الخدمات التي يمكن إنهائها عبر المنصة كالآتي: - المبايعة ونقل الملكية في منصة واحدة. - المركبات الخصوصي والنقل الخاص (للمواطنين). Advertisements - المركبات الخصوصي فقط (للمقيمين). - لا يتطلب مراجعة المرور. - الوثائق تصلك على عنوانك الوطني (واصل). اقرأ أيضًا: «أبشر» توضح طريقة كيفية طباعة تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا الأحوال المدنية: 7 خدمات يمكن إنجازها عبر «التفويض الإلكتروني»

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