فتح طرق هروب المقطوعة

ونفذت وحدة السلامة لإدارة الدفاع المدني بهروب تمشيط الأودية ومنع المواطنين والزوار وهواة التصوير من عبور الأودية التي تشهد إقبالا من المتنزهين والعمل على إبعادهم عن مجاري السيول حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
من جانبه، أكد مدير فرقة النقل الثانية بهروب علي موسى الذيبي لـ»دوت الخليج»؛ أن الفرقة تلقت مجموعة من البلاغات عبارة عن انهيارات جزئية للصخور بطرق شريانية وفرعية بالفقر والعزين، وقامت معها الفرقة وبمساندة الشركة المتعهدة بصيانة الطرقات الترابية بهروب بمعالجة البلاغات على الفور، ورفع مخلفات الأمطار والسيول وإزالة الصخور من على الطرقات.
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