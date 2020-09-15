100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي

كشفت وزارة العدل، عن إجراء قطاع التوثيق نحو 103 آلاف عملية خارج أوقات الدوام الرسمي (قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً) خلال الـ100 يوم الماضية، من قبل الموثقين المعتمدين من وزارة العدل. وأوضحت الوزارة أن العمليات تنوعت، بين 17 ألف عملية على الوكالات والإقرارات، و86 ألف عملية توثيق عقار.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ31.5 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ16.6 ألف عملية، ثم الشرقية بـ12.5 ألف عملية، ثم القصيم بـ12 ألف عملية، فعسير بـ8600 عملية.

ويقوم الموثقون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات، التي من شأنها أن تغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل. وأكدت الوزارة أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية لوزارة العدل.