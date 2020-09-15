مدرستي تلزم طلابها بـ30 إجراء للآداب الرقمية

وضعت وزارة التعليم آدابا للسلوك الرقمي للطلبة والمعلمين عند استخدام منصة «مدرستي» ووضعت 30 تنبيها على الطالب ومستخدم المنصة تحذر من تصوير الطلبة أو المعلمين أو المشرفين ومشاركتها في تطبيقات التواصل، وكذلك التحذير من استخدام العنصرية والطائفية والقبلية، والتركيز على استخدام اللغة العربية الفصحى وقواعد الإملاء في المشاركة الإلكترونية، والابتعاد عن إرسال الصور أو الملصقات التعبيرية والاختصارات خلال المشاركة الإلكترونية خلال فترة الصف الدراسي الرسمي، وعدم نشر البيانات والمعلومات الشخصية والتسويق من خلال المنصة.

وحذرت الوزارة من هذه الممارسات، مذكرة المدارس والمعلمين والطلاب بضرورة مراجعة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى لا يقعوا في مثل هذه المخالفات. ووضعت المنصة إقرارا على كل من يدخلها بالموافقة على العلم بهذه الإجراءات الواجب اتباعها.

30 إجراء سلوكيا يجب اتباعها في منصة مدرستي

اتباع تعاليم وآداب الدين الإسلامي الحنيف والأعراف والتقاليد الوطنية السائدة.

عدم مخالفة قوانين الدولة ذات العلاقة.

استخدام اللغة العربية الفصحى وقواعد الإملاء في المشاركة الإلكترونية.

الدقة في نقل واستخدام الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة

الالتزام بآداب المشاركة والنشر الإلكتروني، والتي منها:

البعد عن العنصرية والطائفية والقبلية البغيضة والقذف والتشهير والإساءة واللمز والانتقاص من الآخرين ومجهوداتهم.

احترام الطرف الآخر واختيار الألفاظ والعبارات الأكثر تقديراً واحتراماً للمُخاطَب.

التعامل بلطف وتقبل الآراء الأخرى وتقبل النقد البناء من الآخرين.

العلاقة الجديَّة المباشرة بموضوع النقاش والموضوعية والوضوح والاختصار.

منع تصوير الطلبة أو المعلمين أو المشرفين أو محتويات المنصة ومشاركتها في تطبيقات أخرى لتجنب المساءلة القانونية.

الحذر من بعض السلوكيات التي قد تشكل خطرا على أمن وسرية المعلومات.

الضغط على الروابط المجهولة لأنها من الممكن أن تكون روابط لتصيد المعلومات.

عدم الاتصال بشبكة إنترنت عامة، لأنها تسهل عملية اختراق الجهاز المتصل بها.

إذا اضطررت للعمل أو التعلم بمكان عام لا تترك جهاز الكمبيوتر دون مراقبة ولا تسمح للآخرين باستخدامه دون مراقبة.

التأكد من إغلاق المنصة التعليمية

بالكامل حفاظا على الخصوصية

بعد انتهاء استخدامها

عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة

Advertisements

الإلكترونية بما يؤثر على أدائها أو مستوى أمانها أو سرعتها

توثيق أي حالات للتنمر الإلكتروني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الالتزام بآداب التواصل الإلكتروني

استخدام وسائل التواصل الإلكتروني الرسمية المعتمدة فقط من قبل الوزارة للتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة والطلاب

إلزام المعلم بالرد على البريد الإلكتروني واستفسارات الطلبة خلال 24 ساعة أثناء

أيام العمل الرسمية

مراجعة البريد الإلكتروني، والمشاركات الإلكترونية، والأنشطة الإلكترونية قبل إرسالها

22. الابتعاد عن إرسال الصور أو الملصقات التعبيرية والاختصارات خلال المشاركة الإلكترونية خلال فترة الصف الدراسي الرسمي

23. احترام قوانين وحقوق الملكية الفكرية والنسخ، وتوضيح المراجع والمصادر المستخدمة، وتجنب السرقة العلمية للأعمال والأنشطة

منع نشر أي معلومات غير كاملة، خاطئة

أو غير دقيقة عن نفسك أو الآخرين

عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين، وعدم التسويق لأي

جهة كانت

عدم التحايل الإلكتروني بحيث يقوم شخص آخر بتنفيذ الأعمال المكلف بها الطالب وفي حال ثبوت ذلك تحذف الدرجة تلقائيا وتطبيق العقوبات المنصوص عليها

ينبغي الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفهم العقوبات المتعلقة به

يحال الطالب للمرشد الطلابي في حال رصد المخالفة الرقمية لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة

يحق للوزارة حفظ كل المشاركات الخاصة بقنواتها والرجوع إليها عند الحاجة

يحق للمعلم الحصول على توقيع إقرار بالاطلاع على آداب السلوك الرقمي

من قبل الطلاب.