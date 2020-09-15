الفيصل يرأس اجتماع خطة تحول صحة مكة

واطلع أمير المنطقة، على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول الذي يضم 10 مستشفيات و82 مركزا للرعاية الصحية الأولية، وذلك تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي، والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.
وأوضح الدكتور مطير، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والأداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
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