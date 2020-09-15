الجبير يجري اتصالات بوزراء خارجية عدة دول

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالات هاتفية بعدد من وزراء الخارجية لعدد من البلدان ومنهم وزير خارجية مصر سامح شكري. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً ما يتعلق بالشأن اليمني.

كما أجرى الجبير اتصالا بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وكذلك وزير خارجية الجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، وجرى خلال الاتصالين استعراض العلاقات، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الجبير اتصالا بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.

وأجرى الجبير أيضا اتصالين هاتفيين آخرين، بوزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين ووزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، استقبل الجبير، أمس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت المعين حديثا لدى المملكة. وتمنى للسفير سيمونت التوفيق في مهام عمله الجديدة. وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

كما استقبل سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.