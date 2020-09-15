ضبط شخصين متورطين في سرقة المنازل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (مواطنيّن اثنين في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهما عددا من القضايا الجنائية، تمثلت بالسلب من العمالة والسرقة من المنازل ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام وسرقة مبلغ 65 ألف ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ30 ألف ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.