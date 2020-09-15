18 مليونا للمقاولين بأمانة عسير

صرفت أمانة منطقة عسير 18.867.831 مليون ريال لصالح المقاولين المتعاقدين بمشاريع السفلتة والإنارة الجاري تنفيذها بالمنطقة. بدوره، أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على حصر كافة المستحقات للمقاولين المنتهية إجراءاتهم النظامية، مبينا أن صرف مستحقات المقاولين جاء على حسب مؤشرات إنجاز المقاولين للمشاريع القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة. وأوضح أن الأمانة حريصة على إنجاز كافة المشاريع وفق ما هو مخطط، حيث تحظى تلك المشاريع بمتابعة دقيقة خلال مراحل إنجازها وخصوصاً المشاريع الرئيسة والحيوية الخاصة بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسة للتنمية بما يعود بالنفع. وتسعى الأمانة لدعم السيولة الخاصة بمشاريع المنطقة التي تساهم في دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها وفق ما هو مأمول. يذكر أن مشاريع السفلتة والإنارة لمدن ومحافظات منطقة عسير شملت خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب والنماص ومحايل عسير وتنومه والحرجة وبللحمر والواديين والحازمي وأحدرفيدة والمجاردة.



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