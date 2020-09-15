إهمال صيانة طريق حيوي بنجران

تجاوب فرع وزارة النقل بمنطقة نجران مع استفسار «دوت الخليج» والذي تناول فيه معاناة أهالي المحافظات الشمالية من انقطاع طريق «بئر عسكر- النقعاء» بسبب الأمطار، وعدم سفلتة الطريق البديل أسفل عقبة حمران، واستمرار معاناة السكان لأكثر من 3 أشهر.

وأكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران عطشان أنه بخصوص سفلتة التحويلة المرورية بطريق بئر عسكر- النقعاء فقد تم تكليف مقاول الصيانة بسرعة صيانتها وإعادة سفلتة الأجزاء التي تم انجرافها وسرعة البدء بتنفيذ الأعمال الواقعة بالطريق أعلاه، ضمن أعمال الصيانة الوقائية للتبليغ رقم rOAV4.

طريق رملي

زارت «دوت الخليج» الموقع ورصدت معاناة الأهالي وعابري الطريق البديل، والتقت عددا من مواطنين أبدوا استياءهم الشديد من وضع الطريق الرملي البديل، وأكد سعد بن جفران أن طريق بئر عسكر- النقعاء يعد الشريان الرئيس لمحافظتي حبونا وبدر الجنوب، وتكمن أهميته في اختصاره ما يقارب 30 كلم عن الطرق الأخرى، وترتاده مئات السيارات يوميا من الموظفين ويشهد الطريق كثافة وحركة مرورية عالية، ما تسبب في تصاعد الغبار بشكل مضر صحيا لعابريه والمنازل المجاورة، فيما استغرب علي آل سويد تأخر سفلتة هذا الطريق البديل، مؤكدا أن ذلك أتلف مركبات عدد من المواطنين وإصلاحها بين الحين والآخر، وكان من المفترض أن تقوم إدارة النقل بسفلتة الطريق لحين انتهاء المشروع.

إهمال 3 أشهر

«دوت الخليج» رصدت الإهمال الذي طال الطريق الحديث الذي يربط بين المحافظات الشمالية ونجران، في حين تنصلت الشركة المنفذة له من مسؤولياتها تجاه صيانته بترك التحويلة المرورية دون سفلتة بعد انجرافات بالطريق الرئيس لبئر عسكر النقعاء التي خلفتها السيول دون إصلاح لمدة تصل إلى نحو 3 أشهر.