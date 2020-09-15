السعودية اليوم / الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة



جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والليث، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يبدأ من الساعة 11 من صباح الغد ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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