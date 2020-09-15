السعودية اليوم / الرئيس الأميركي يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصار "سالي"



واشنطن 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار سالي الذي بدأ في 13 سبتمبر 2020 وما زال مستمراً.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أنه بموجب هذا الإعلان، تخوّل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، إضافة إلى اتخاذ تدابير الطوارئ المصرح بها لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة.

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23:43ت م

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