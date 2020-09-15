السعودية اليوم / الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية بمنطقة الرياض



الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

احتفلت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض باليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق السبت من الأسبوع الثاني من سبتمبر في كل عام، حيث أطلقت حزمة من المحاضرات والدورات التوعوية في الإسعافات الأولية, إضافة لإقامة عدد من الأركان التوعوية داخل وخارج مدينة الرياض، ومشاركة الفريق التطوعي بمنطقة الرياض من خلال نشر ثقافة الإسعافات الأولية.

وجرى إطلاق هذه الفعاليات منذ يوم السبت وتستمر لمدة أسبوع, وتشمل مدنية الرياض والمحافظات التابعة لها، وستقام أكثر من ١٥ محاضرة ودورة تدريب عن الإسعافات الأولية سواء حضورياً أو عن بعد عن طريق ٣١ مدرباً ومدربة، ومتوقع أن يصل فيها الحضور لأكثر من ٢٧٠٠ من المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص.

كما أقامت أركان توعوية منها المقام في غرناطة مول، بالشراكة مع لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالرياض، والمقامة في غيرها من المجمعات التجارية والمواقع العامة داخل الرياض والمحافظات التابعة لها، وجرى من خلال ذلك تقديم النصائح والمعلومات التوعوية عن الإسعافات الأولية, إضافة لقياس الضغط السكر للزوار، وتقديم الهدايا المتواكبة مع أهداف اليوم العالمي، كما شارك فريق التطوع من خلال فرق جوالة في تلك المواقع، وتقديم النصائح للزائرين وتقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث أي مكروه لا قدر الله.

وفي السياق نفسه أطلق فريق التطوع ١٢ مباردة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، شارك فيها أكثر من ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة بمدنية الرياض والمحافظات التابعة لها، قدموا خلالها أكثر من ٣٠٠٠ آلاف ساعة تطوعية.

وتستمر الهيئة بالاحتفاء باليوم العالمي للتطوع حتى نهاية يوم الخميس من خلال التدريب والتطوع والتوعية.

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23:31ت م

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