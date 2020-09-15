السعودية اليوم / فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

// انتهى //

23:15ت م

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باريس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 387252 إصابة .وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.// انتهى //23:15ت م0254

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