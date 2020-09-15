فيديو.. طريقة رائعة لشرح الدروس عبر مايكروسوفت تيمز بتقسيم الشاشة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو مميز للمعلمين والمعلمات يبين طريقة رائعة لشرح الدروس عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك بتقسيم شاشة الويندوز إلى نافذتين في نفس الوقت Down pointing backhand index.

وبحسب الفيديو، يتم تقسيم شاشة الويندوز إلى نافذتين في نفس الوقت Heavy check mark نافذة تعرض الكتاب وHeavy check mark ونافذة تعرض السبورة، ثم عمل مشاركة لسطح المكتب Thumbs up.

وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن خطوات تقديم الدرس الافتراضي والتواصل مع الطلاب والطالبات باحترافية وبطريقة فعّالة عبر منصة مدرستي.

وأوضحت الوزارة أن خطوات تقديم الدرس الافتراضي كما يلي:

– تسجيل الدخول على منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت تيمز

– التوجه لأيقونة الجدول الدراسي

– الضغط على رابط الدرس لبدء التقديم

– بعدها الضغط على أيقونة تقديم الفصل الافتراضي

وبعد ذلك ستظهر رسالة تطلب فتح تطبيق مايكروسوفت تيمز ويفضل تحميل التطبيق مسبقًا، وخامسًا فتح شاشة الدرس الافتراضي، حيث يتم تقديم الدرس للطلاب والتفاعل معهم عبر فتح الكاميرا وكتم اللاقط لدى جميع الطلاب.

ما هو تطبيق تيمز؟

وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

رابط تحميل تطبيق تيمز:

وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تيمز على جهازك”.

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).