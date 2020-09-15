محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات إلى 387252 والوفيات 30950 شخصًا سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.فيروس كورونا الجديد فرنسا فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-14 سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. 14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 Advertisements 11:40 PM اخر تعديل 15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 12:41 AM ارتفع إجمالي الإصابات إلى 387252 والوفيات 30950 شخصًا ارتفع إجمالي الإصابات إلى 387252 والوفيات 30950 شخصًا سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. ، فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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