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قالت أسرة الشاب الذي فُقد قبل ثلاثة أيام في وادي نمار بالعاصمة الرياض إن الجثة التي تم العثور عليها أمس لم يتم حتى الآن التأكد من أنها تعود له أو لشخص آخر، موضحين لـ"الخليج 365" أنهم لا يزالون ينتظرون نتائج التحليل وباقي الإجراءات، ونافين في الوقت نفسه ما يتم تداوله عن ذلك، ومطالبين بالتريث.
وكان الشاب البالغ من العمر ٢٦ عامًا قد فُقد يوم الجمعة الماضية بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض بعد أن خرج مترجلاً على قدمَيْه ولم يعد. فيما ناشدت أسرته وقتها مساعدتها في البحث عنه.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 12:33 AM
فُقد بالقرب من الوادي قبل 3 أيام بعد أن خرج مترجلاً على قدمَيْه
قالت أسرة الشاب الذي فُقد قبل ثلاثة أيام في وادي نمار بالعاصمة الرياض إن الجثة التي تم العثور عليها أمس لم يتم حتى الآن التأكد من أنها تعود له أو لشخص آخر، موضحين لـ"الخليج 365" أنهم لا يزالون ينتظرون نتائج التحليل وباقي الإجراءات، ونافين في الوقت نفسه ما يتم تداوله عن ذلك، ومطالبين بالتريث.
وكان الشاب البالغ من العمر ٢٦ عامًا قد فُقد يوم الجمعة الماضية بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض بعد أن خرج مترجلاً على قدمَيْه ولم يعد. فيما ناشدت أسرته وقتها مساعدتها في البحث عنه.
، بعد أنباء عن العثور على جثته.. أسرة "مفقود نمار": لم نتأكد.. وننتظر نتائج التحليل ،
المصدر : الخليج 365
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