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الإمارات تدين استهداف الحوثيين للسعودية والهجوم على مأرب
الإثنين 14 سبتمبر 2020
دانت دولة الإمارات، بشدة إطلاق مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، والمدن اليمنية.
ونددت الإمارات باستمرار هجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية، التي تحتضن أكثر من مليونين من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة المليشيات.
وأكد بيان صدر عن وزارة الخارجية مساء الاثنين ونقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“ بأن انتهاكات المليشيات الحوثية ”سيترتب عليها تفاقم الوضع الإنساني في اليمن“.
كما عبر البيان عن القلق ”من رفض الحوثيين المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومقترحه بشأن إيقاف إطلاق نار دائم في اليمن لاستئناف الإجراءات الإنسانية والاقتصادية والشروع في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي، بهدف إطالة أمد الأزمة وتعقيد الجهود الأممية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية“.
وشددت الخارجية الإماراتية على أن ”استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة“.
كما ثمن البيان مجددا الجهود التي تقوم بها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في ”أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن“.
وجددت الخارجية الإماراتية ”التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة“.
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