شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 8 محافظات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والليث، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يبدأ من الساعة 11 من صباح اليوم ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.