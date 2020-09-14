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رئيس وزراء باكستان يقترح إخصاء المغتصبين

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2020-09-14

رئيس وزراء باكستان يقترح إخصاء المغتصبين

على خلفية جريمة أثارت ردود فعل غاضبة

متابعات الخليج 365 - متابعة

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، تطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم الاغتصاب، وذلك على خلفية جريمة اغتصاب أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.

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وقال خان في حديث للتلفزيون الباكستاني: إنه يعتقد أنه من الضروري إعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب شنقًا في الأماكن العامة، لكنه أشار إلى أن المسؤولين في الأجهزة الحكومية أبلغوه بأن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على علاقات باكستان مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه ينظر إلى تطبيق الإخصاء الكيميائي كبديل لعقوبة الإعدام وقال: “مثلما توجد هناك الدرجات الأولى والثانية والثالثة لجرائم القتل، يجب أن يكون هناك نوع من الدرجات لتلك الجرائم، وعندما ترتكب الجريمة من الدرجة الأولى، يجب تطبيق الإخصاء على المرتكبين، وإجراء العمليات الجراحية لهم كي لا يكون بمقدورهم فعل ذلك مرة أخرى”.

ويأتي ذلك بعد تعرض امرأة للاغتصاب الجماعي على طريق للسيارات قرب مدينة لاهور الأسبوع الماضي، حيث أوقف مجهولون سيارتها واغتصبوها تحت تهديد السلاح.

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