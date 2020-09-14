هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق منصَّة المستفيدين الموحَّدة عبر البوابة الإلكترونية

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند ، منصّة خدمة المستفيدين الموحّدة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة .

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وأكد السند أنّ إطلاق هذه المنصة يأتي في مسيرة التحوّل الإلكتروني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في التحوّل الكامل إلى المسار الإلكتروني بجميع الأعمال ، لا سيما في خدمة المستفيدين ، موضحاً أن الخدمة ُأطلقت لتسهيل الاستفادة من منتجات الرئاسة العامة وأعمالها للمستفيد من أفراد المجتمع أو من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وتقدم المنصة إضافة نوعية في مركزية الأعمال للمستفيدين وتنظيمها ، وتمكن موظفي مركز الاتصال الموحد في الرئاسة من تسجيل طلبات المستفيدين من خارج الرئاسة سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو قطاعا خاصا ، بواسطة نافذة موحدة وفق مسار ثابت بحسب طبيعة كل خدمة في البوابة الداخلية ،ما يُمكِّن المستفيد من الاطلاع ومتابعة طلبه عبر بوابة الرئاسة بشكل مباشر.

وتأتي هذه الجهود من الرئاسة العامة سعياً لتطوير خدماتها ومواكبة التحول الكامل للخدمات الإلكترونية ، بمتابعة مستمرة واهتمام من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ،لتحقيق رسالة الرئاسة العامة وأهدافها.



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