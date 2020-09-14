التنظيم الموحّد لبيئة العمل يحظر الخلوة بين الجنسين

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل من هنا؛ وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.

اشتراطات مكان العمل:

وضمن اشتراطات مكان العمل أن يكون ظاهرًا من خلال فتح المداخل أثناء أوقات العمل الرسمية أو واجهة زجاجية، مع توفير مساحة مناسبة لكل عامل لممارسة عمله، كما تحظر الخلوة بين الجنسين.

Advertisements

كما يجب على صاحب العمل وضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن المكان خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال، كما يحظر عمل الرجال فيها، ويشمل ذلك المحلات أو المحلات القائمة بذاتها أو الأقسام أو الأكشاك المخصصة للنساء.

وأيضًا لا يجوز لصاحب العمل تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط (العملاء من الرجال فقط) مثل النوادي الرياضية الرجالية ومحلات الحلاقة الرجالية وغيرها.

بيئة عمل جاذبة وآمنة:

ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.

يذكر أن الموارد البشرية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تطوير بيئة العمل، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

شارك الخبر







