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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الموارد البشرية تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل
بهدف توفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل من هنا وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.
ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.
يذكر أن الموارد البشرية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تطوير بيئة العمل، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.
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