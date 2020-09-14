، مِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد ،

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لم تثن العملية الجراحية التي أجراها المعلم علي بن محمد الزبيدي بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المقدسة؛ عن تقديم دروسه لطلابه وهو على السرير الأبيض؛ عن بعد عبر "منصة مدرستي".
وتفصيلاً؛ قدّم المعلم بالصفوف الأولية بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية علي بن محمد الزبيدي، دروسه وتفاعل مع طلابه عن بعد بـ #منصة_مدرستي وهو يرقد على السرير الأبيض في المستشفى؛ حيث أجريت له عملية جراحية، تكللت بالنجاح - ولله الحمد.
وفي اتصال هاتفي أجرته "الخليج 365" مع المعلم "علي الزبيدي" قال: رسالتي للمعلم بشكل خاص ولكل مسؤول بشكل عام هي أن الأمانة التي في أعناقنا ثقيلة وعلينا الاجتهاد في أدائها فنحن مسؤولون أمام الله وضمائرنا الحية.
وأضاف: أما فيما يخص أدائي لعملي فإنني أحب أولادي الطلاب وأرجو من الله أن يعينني على أداء مهمتي التعليمية لهم في السراء والضراء.
وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، وتكللت بالنجاح- ولله الحمد، وقد غادر المستشفى اليوم، وصادف وقت إجراء العملية؛ أداء دروسه لطلابه في الصفوف الأولية وهو على السرير الأبيض.
بدورها أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذا النموذج المشرق للمعلم واحد من آلاف النماذج المشرقة للمعلمين والمعلمات والذين يبذلون أقصى جهودهم في هذا العام الاستثنائي لدعم الرحلة التعليمية لأبنائهم من الطلاب والطالبات بفضل الله ثم بدعم المشروع الوطني العملاق منصة مدرستي التي ساهمت في تقديم الرسالة التعليمية للمعلمين والمعلمات ضمن منظومة تقنية متكاملة الأدوات.
وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 11:28 PM
قال: علينا الاجتهاد في أداء الأمانة فنحن مسؤولون أمام الله وضمائرنا الحيةمِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد
لم تثن العملية الجراحية التي أجراها المعلم علي بن محمد الزبيدي بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المقدسة؛ عن تقديم دروسه لطلابه وهو على السرير الأبيض؛ عن بعد عبر "منصة مدرستي".
وتفصيلاً؛ قدّم المعلم بالصفوف الأولية بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية علي بن محمد الزبيدي، دروسه وتفاعل مع طلابه عن بعد بـ #منصة_مدرستي وهو يرقد على السرير الأبيض في المستشفى؛ حيث أجريت له عملية جراحية، تكللت بالنجاح - ولله الحمد.
وفي اتصال هاتفي أجرته "الخليج 365" مع المعلم "علي الزبيدي" قال: رسالتي للمعلم بشكل خاص ولكل مسؤول بشكل عام هي أن الأمانة التي في أعناقنا ثقيلة وعلينا الاجتهاد في أدائها فنحن مسؤولون أمام الله وضمائرنا الحية.
وأضاف: أما فيما يخص أدائي لعملي فإنني أحب أولادي الطلاب وأرجو من الله أن يعينني على أداء مهمتي التعليمية لهم في السراء والضراء.
وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، وتكللت بالنجاح- ولله الحمد، وقد غادر المستشفى اليوم، وصادف وقت إجراء العملية؛ أداء دروسه لطلابه في الصفوف الأولية وهو على السرير الأبيض.
بدورها أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذا النموذج المشرق للمعلم واحد من آلاف النماذج المشرقة للمعلمين والمعلمات والذين يبذلون أقصى جهودهم في هذا العام الاستثنائي لدعم الرحلة التعليمية لأبنائهم من الطلاب والطالبات بفضل الله ثم بدعم المشروع الوطني العملاق منصة مدرستي التي ساهمت في تقديم الرسالة التعليمية للمعلمين والمعلمات ضمن منظومة تقنية متكاملة الأدوات.
، مِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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