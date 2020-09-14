شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء توضح أهمية المحول الكهربائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، أهمية المحول الكهربائي Electrical Transformer.
وأكد الشركة على أن المحول من أهم عناصر الشبكة الكهربائية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث يتم من خلاله رفع أو خفض الجهد الكهربائي لنقل الطاقة للمستهلكين.
ويذكر أن السعودية للكهرباء جمعت 1.3 مليار دولار في أول اصدار سعودي لـ الصكوك الخضراء في الأسواق الدولية، حيث جذب الطرح 267 مستثمراً من 22 دولة؛ بهدف تمويل مشاريع الشركة عبر حلول مبتكرة ومستدامة.
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