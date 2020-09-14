شكرا لمتابعة خبر عن فقدان شاب منذ مغرب الأثنين في بحر الليث وجاري البحث عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تواصل فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث البحث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث. تواصل فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث البحث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث. وكان الشاب يسبح في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين وفقًا لسبق.

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