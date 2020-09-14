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شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي تفاصيل عثورها على طفلة في حديقة : سوف أعمل المستحيل لتبنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):روت مواطنة تفاصيل مؤثرة بعد عثورها على طفلة بعمر أشهر في إحدى الحدائق بالمملكة ورغبتها في تبنيها لا سيما مع عدم قدرتها على الإنجاب.
وقالت المواطنة لبرنامج " ياهلا " بعد صلاة الفجر عثر زوجي على طفلة في الحديقة واخدها وانتظر اهلها ولم يأتي أحد وسألنا بعدها لم يأتي أحد أو يسأل عنها.
وأضافت : وبعدها بلغنا وتم تحويل الطفلة إلى المستشفى، وذهب لكي احتضن هذه الطفلة وقدمت الطلب على الشؤون الاجتماعي في جدة.
وتابعت : وقالوا لي أن أوراقي وكل شئ يعطيني الأولوية لاحتضان الطفلة لكن يوجد شرط واحد وهو أن السن غير مطابق لاحتضان هذه الطفلة.
واختتم قائلة : سوف أعمل المستحيل لكي أتبنى هذه الطفلة، ومستعدة لتبني أطفال آخرين مع هذه الطفلة.
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