شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي تفاصيل عثورها على طفلة في حديقة : سوف أعمل المستحيل لتبنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

روت مواطنة تفاصيل مؤثرة بعد عثورها على طفلة بعمر أشهر في إحدى الحدائق بالمملكة ورغبتها في تبنيها لا سيما مع عدم قدرتها على الإنجاب.

وقالت المواطنة لبرنامج " ياهلا " بعد صلاة الفجر عثر زوجي على طفلة في الحديقة واخدها وانتظر اهلها ولم يأتي أحد وسألنا بعدها لم يأتي أحد أو يسأل عنها.

وأضافت : وبعدها بلغنا وتم تحويل الطفلة إلى المستشفى، وذهب لكي احتضن هذه الطفلة وقدمت الطلب على الشؤون الاجتماعي في جدة.

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وتابعت : وقالوا لي أن أوراقي وكل شئ يعطيني الأولوية لاحتضان الطفلة لكن يوجد شرط واحد وهو أن السن غير مطابق لاحتضان هذه الطفلة.

واختتم قائلة : سوف أعمل المستحيل لكي أتبنى هذه الطفلة، ومستعدة لتبني أطفال آخرين مع هذه الطفلة.

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