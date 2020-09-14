شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلم بمكة يتحدى المرض ويشرح الدروس لطلابه من داخل المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدى معلم بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بمكة المرض لشرح الدروس لطلابه عن بعد بمنصة مدرستي، مما أثار إعجاب المواطنين الذين دعوا له بالشفاء العاجل بسبب تفانيه في عمله.

وظهر في الصورة المعلم يرقد على السرير الأبيض في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح، كما بدا في الصورة المعلم أمامه لاب توب يشرح من خلال الدروس لطلابه عن بعد.

ولاقت صورة المعلم علي الزبيدي تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات على الصورة من قبل طلابه وأولياء الأمور الذين دعوا له بالشفاء.