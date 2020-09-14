شكرا لمتابعة خبر عن 10 آلاف ريال غرامة عبور الحيوانات السائبة من غير الأماكن المخصصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): جددت إدارة المرور تحذيرها من خطورة ترك الحيوانات السائبة على الطرقات الخاصة بالسيارات وقائدي المركبات. جددت إدارة المرور تحذيرها من خطورة ترك الحيوانات السائبة على الطرقات الخاصة بالسيارات وقائدي المركبات. وقالت المرور إن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها ودون تنسيق مع الجهات المختصة يعد مخالفة. ولفتت إدارة المرور إلى أن غرامة المخالفة تصل إلى 5000 ريال إلى 10000 ريال. وأكدت على أن الحيوانات السائبة خطراً على مستخدمي الطرق، وتتسبب بخسائر مادية وبشرية، لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق .

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