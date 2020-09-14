شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نوهت المديرية العامة للجوازات باستمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج. نوهت المديرية العامة للجوازات باستمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج. وأكدت المديرية أن تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج يأتى تنفيذاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. الجدير بالذكر أن المملكة أصدرت قراراً بتعليق السفر بالهوية الوطنية في 27 فبراير الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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