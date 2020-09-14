شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تعلق على تخفيض الرواتب في الجهات الخاصة بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن هناك إمكانية لتخفيض الرواتب من العمال بسبب انتشار فيروس كورونا.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يحق للمنشأة تعليمية أن تخفض الرواتب فالوقت الحالي بحجة كورونا، علمًا بأن المنشأة تعليمية (مدرسة أهلية)؟».
وقالت الوزارة : «سمحت المادة 41 للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بتخفيض أجر العامل مع تخفيض ساعات العمل بشرط ألا تزيد نسبة تخفيض الأجر على 40% من الأجر الفعلي».
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