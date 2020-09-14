︎ .

قامت وزارة التجارة بالتشهير بالمخالف فيصل بن تركي بن خالد آل سعود مالك مركز نجم النوارية في مكة المكرمة وذلك بسبب مخالفة بيع إطارات منتهية الصلاحية و زيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس حيث أصدرت بحقه من المحكمة الجزائية العقوبات التالية :- – تغريمه مبلغ ٥٠ ألف ريال. Advertisements – إغلاق المنشأة لمدة شهر . – مصادرة و إتلاف الكميات المضبوطة. – نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة تُشهر بـ فيصل بن خالد آل سعود … لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.