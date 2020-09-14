آلية الاستفادة من خدمة العروض والمزايا من مؤسسة «التقاعد»

للمستفيدين من أسرة المتقاعد..
أوضحت مؤسسة للتقاعد، آلية الاستفادة من خدمة مزايا وعروض، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كيف أقدر استفيد من خدمة مزايا وعروض أنا من مستفيدي التقاعد؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك الاستفادة من العروض والمزايا المتاحة للمستفيدين من أسرة المتقاعد عبر تقديم خطاب تعريف بالمعاش إلى الجهة مقدمة الخدمة».
وأضاف: «لمعرفه المزايا والعروض نأمل منك زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».
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