6 خطوات لإرفاق المشهد الدراسي عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

عقب استفسار أحد المستفيدين..

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات إرفاق المشهد الدراسي، عبر تطبيق المؤسسة، وذلك عقب استفسار أحد الطلبة قائلاً: «أنا طالب واحتاج كل ترم إني أرفق إفادة بالدراسة، وكيف يمكن إرسالها؟». ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر»: «لإرفاق المشهد الدراسي من خلال التطبيق المؤسسة العامة للتقاعد: -دخول التطبيق. - أيقونة بلاغات. -اختيار اسم المستفيد. Advertisements اختيار الحالة طالب. تاريخ تغيير الحالة، تاريخ المشهد الدراسي. بعد ذلك إرفاق صورة المشهد الدراسي وتقديم الطلب». اقرأ أيضًا: لتزامنه مع إجازة اليوم الوطني.. «التقاعد» تُحدد موعد صرف معاش سبتمبر للقطاع الخاص.. شروط وخطوات «ضم خدمة» إلى التأمينات الاجتماعية

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