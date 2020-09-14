«الجوازات السعودية» تحسم ملف السفر ببطاقة الهوية الوطنية لدول الخليج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج لا يزال مستمرًا.

وقالت المديرية العامة للجوازات (عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»): «التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر»، وذلك ردًا على استفسار من أحد المستخدمين حول مدى السماح باستخدام الهوية الوطنية للسفر بعد فتح المنافذ.

ما الحالات التي يمنع فيها السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج؟

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدرت هيئة الأحوال المدنية عددًا من النصائح لأبناء المملكة بشأن سلامة بطاقة الهوية الوطنية قبل سفرهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة الأسباب التي يمنع فيها السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج في الأوقات العادية.

وطالبت «الأحوال المدنية» في النصائح التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بـ«تويتر»، التأكد من أن «البطاقة الحالية للهوية الوطنية خالية من أي تلف»، و«أن يكون متبقيًا على انتهائها أكثر من 3 شهور»، وأن «لم يسبق لحاملها الإبلاغ عن فقدها».

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تعليق استخدام الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج

وفي السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي بالعام الجاري 2020، ومع بدء تطبيق الإجراءازت الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قررت تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

وأشارت إلى أنه سيتم تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.

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