آخر تطورات الوباء في العالم

أعادت غالبية المدارس في إيطاليا، الإثنين، فتح أبوابها، في يوم الاستئناف الرسمي للدروس، بعد إغلاق استمرّ ستة أشهر بسبب تفشي الوباء.

ويسلك حوالى 5.6 ملايين تلميذ من جديد طريق المدرسة في 13 من أصل 20 منطقة إيطالية، إذ أن استئناف الدراسة يتم بين الأول وحتى 24 سبتمبر.

وإيطاليا كانت إحدى الدول الأوروبية الأولى الأكثر تضرراً بالوباء الذي أودى بأكثر من 35500 شخص على أراضيها.

أكثر من 924.900 وفاة: أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ924.968 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر.

وسُجّلت رسميّاً 29 مليونا و61 ألفا و830 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 19 مليونا و334 ألف شخص على الأقل.

الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 194.081 وفاة من أصل 6.520.235 إصابة، تليها البرازيل مع 131.625 وفاة ثم الهند مع 79.722 وفاة والمكسيك مع 70.821 وفاة وبريطانيا مع 41.628 وفاة.

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يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد المقبل، أول مهرجان انتخابي يجري بأكمله في الداخل منذ أشهر، لكن السلطات المحلية حذرت من أن هذا التجمع قد يشكل مخالفة للتدابير المتعلقة بالحد من انتشار كوفيد-19 نظرا إلى المقياس المسموح به.

وأثار التجمع المقرر عقده، الأحد، في مدينة هندرسون بولاية نيفادا، غضب السلطات المحلية التي أشارت إلى أن المناسبة التي سيشارك فيها أكثر من خمسين شخصًا غير مسموح بها بسبب انتشار فيروس كورونا.

أعطى القضاء التيلاندي، الإثنين، ضوءه الأخضر لخطة إعادة هيكلة شركة «تاي إيرويز» التي سجّلت ازدياداً في ديونها التي بلغت تسعة مليارات يورو مع تفشي الوباء.

وصُنّفت الشركة عام 2007 ثاني أفضل شركة طيران في العالم، وتحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها الستين.