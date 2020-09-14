أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية التوحد

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك الدكتور سالم بن خليل الضاحي. وأكد أمير المنطقة في بداية اللقاء أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحد ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم للمشاركة في إثراء دوت الخليج في جميع المجالات وتقديم الخدمات لهم بما يُلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.

وأطلع خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي 2019، وأهم البرامج والمبادرات والاستشارات التي استهدفت ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم ، بالإضافة إلى نتائج مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات على مستوى المملكة وخطط وبرامج الجمعية المستقبلية .