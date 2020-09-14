وأطلع خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي 2019، وأهم البرامج والمبادرات والاستشارات التي استهدفت ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم ، بالإضافة إلى نتائج مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات على مستوى المملكة وخطط وبرامج الجمعية المستقبلية .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية التوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.