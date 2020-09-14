وتابع الزائدي جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي. كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من أولياء الأمور استمع منهم عن كيفية عمل المنصات التعليمية ومدى استفادة أبنائهم منها في التحصيل الدراسي والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل المنصات التعليمية عن بعد بمدارس شرق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.