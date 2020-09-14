تفعيل المنصات التعليمية عن بعد بمدارس شرق مكة

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي تفعيل المنصات التعليمية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم لكل من مدرسة النعمان بن مقرن المتوسطة، ومدرسة شريح القاضي الثانوية التابعة لمكتب تعليم شرق مكة. وتابع الزائدي جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي. كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من أولياء الأمور استمع منهم عن كيفية عمل المنصات التعليمية ومدى استفادة أبنائهم منها في التحصيل الدراسي والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها.



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