3048 فحص ماقبل الزواج نفذه مختبر نجران الإقليمي

نفذت صحة نجران ممثلة في المختبر الاقليمي وبنوك الدم خدمة فحص ماقبل الزواج لعدد 3048 خلال ال 6 اشهر الاولى من العام 2020 وذلك لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض العدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا. واوضحت صحة نجران ان الفحص الطبي قبل الزواج يحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).



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