وزير التعليم العالي المصري يكرم الملحق الثقافي السعودي

ووجه وزير التعليم العالي المصري الشكر للملحق الثقافي على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة إيفاده التي شهدت خلالها العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات التعليمية والعلمية فيما يخص الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، والتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين المؤسسات التعلمية بين البلدين.
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