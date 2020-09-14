وزير التعليم العالي المصري يكرم الملحق الثقافي السعودي

أقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار، حفل تكريم خاص للدكتور خالد النامي بمناسبة انتهاء فترة إيفاده كملحق ثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية أسامة نقلي وحضور الملحق الثقافي الجديد أحمد الفريح. ووجه وزير التعليم العالي المصري الشكر للملحق الثقافي على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة إيفاده التي شهدت خلالها العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات التعليمية والعلمية فيما يخص الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، والتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين المؤسسات التعلمية بين البلدين.



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