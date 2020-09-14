

الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند ، منصّة خدمة المستفيدين الموحّدة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة .

وأكد معاليه أنّ إطلاق هذه المنصة يأتي في مسيرة التحوّل الإلكتروني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، في التحوّل الكامل إلى المسار الإلكتروني بجميع الأعمال ، لا سيما في خدمة المستفيدين ، موضحاً أن الخدمة ُأطلقت لتسهيل الاستفادة من منتجات الرئاسة العامة وأعمالها للمستفيد من أفراد المجتمع أو من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وتقدم المنصة إضافة نوعية في مركزية الأعمال للمستفيدين وتنظيمها ، وتمكن موظفي مركز الاتصال الموحد في الرئاسة من تسجيل طلبات المستفيدين من خارج الرئاسة سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو قطاعا خاصا ، بواسطة نافذة موحدة وفق مسار ثابت بحسب طبيعة كل خدمة في البوابة الداخلية ،ما يُمكِّن المستفيد من الاطلاع ومتابعة طلبه عبر بوابة الرئاسة بشكل مباشر.

وتأتي هذه الجهود من الرئاسة العامة سعياً لتطوير خدماتها ومواكبة التحول الكامل للخدمات الإلكترونية ، بمتابعة مستمرة واهتمام من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ،لتحقيق رسالة الرئاسة العامة وأهدافها.

// انتهى //

22:49ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف تطلق منصَّة المستفيدين الموحَّدة عبر البوابة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.