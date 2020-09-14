شكرا لقرائتكم خبر عن عميد السياحة والآثار لـ«اليوم»: ترميم المباني التراثية بالرياض «خطوة جبارة» والان نبدء بالتفاصيل

• ترميم القصور سيمثل متنفس تراثي وحضاري للرياض

• منطقة الفوطة والظهيرة زاخرة بالتراث السعودي

أكد عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، الدكتور عبد الله المنيف، أن ترميم المباني التراثية بالرياض خطوة محسوبة وجبارة.

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وأشار في لقاء مع ”الخليج 365”، إلى أن ترميم القصور سيمثل متنفس تراثي وحضاري للرياض، وقال: «القصور ممكن أن تكون متاحف أو مقر لفعاليات ثقافية»، موضحًا أن منطقة الفوطة والظهيرة زاخرة بالتراث السعودي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه بترميم مباني التراث العمراني "وسط الرياض".

وأعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث الدائم.