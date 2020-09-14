شكرا لقرائتكم أبشر توفر خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-14 أبشر توفر خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا أوضحت الخدمات التي يمكن إنهاؤها عبر منصة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت منصة أبشر عن إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا عبر حساب المستفيد على المنصة. وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: أبشر وفر لك خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا عبر حسابك. وجاءت الخدمات التي يمكن إنهائها عبر منصة أبشر كما يلي: Advertisements – المبايعة ونقل الملكية في منصة واحدة. – المركبات الخصوصي والنقل الخاص (للمواطنين). – المركبات الخصوصي فقط (للمقيمين). – لا يتطلب مراجعة المرور. – الوثائق تصلك على عنوانك الوطني (واصل).



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