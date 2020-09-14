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شكرا لقرائتكم التنظيم العقاري: ننفذ خدمة الفاحص قبل الشراء أو الإيجار أو الرهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التنظيم العقاري: ننفذ خدمة الفاحص قبل الشراء أو الإيجار أو الرهن
يهدف إلى تسهيل رحلات المستفيدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نهار بن حسن آل الشيخ، المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن التنظيم العقاري هدفه تحسين أداء القطاع العقاري السكني وتسهيل رحلات المستفيدين.
وأضاف آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه وصلنا إلى أن 32% من المستفيدين يفضلون الاستئجار والدفع بشكل شهري.
وتابع: توفر للمستفيدين خدمة الفاحص لـ العقارات قبل الشراء أو الإيجار أو حتى الرهن.
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