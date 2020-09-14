محمد بن مسعود - الدمام - متنزهون أبلغوا حرس الحدود .. ولم تعرف هويته حتى الآن تبحث فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث. وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع عن الواقعة لاحقًا. غرق شاب أثناء السباحة في بحر الليث وفرق الإنقاذ تبحث عنه عوض الفهمي الخليج 365 2020-09-14 تبحث فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث. وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع عن الواقعة لاحقًا. Advertisements 14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 09:52 PM متنزهون أبلغوا حرس الحدود .. ولم تعرف هويته حتى الآن متنزهون أبلغوا حرس الحدود .. ولم تعرف هويته حتى الآن تبحث فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث. وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع عن الواقعة لاحقًا. ، غرق شاب أثناء السباحة في بحر الليث وفرق الإنقاذ تبحث عنه ،

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